Nel consueto sondaggio del lunedì di SWG per il Tg di La7, il dato più interessante è la conferma di Fratelli d'Italia, con il partito di Giorgia Meloni in crescita dello 0,6%, che supera il traguardo della doppia cifra arrivando a toccare il 10,1%.

Una crescita di cui fa le spese la Lega di Salvini che perde quasi un punto nei consensi e si ferma al 33,1%. Comunque, con Forza Italia al 6%, la coalizione di destra-centro raccoglie il 49,2% dei consensi.

I 5 Stelle recuperano qualcosa rispetto alla scorsa settimana, ma non vanno al di là del 16,5%, con il Pd che si attesta al 18,1%, seppure in lieve calo e Italia Viva che recupera mezzo punto e si ferma al 5,5%, portando di fatto a ritenere che, almeno per il momento, l'Opa su Forza Italia lanciata da Renzi non sia stata accolta.

Da capire poi l'impatto che potrà avere su Italia Viva il nuovo partito d Calenda, Azione, che si rivolge agli elettori della stessa area politica.

Tra i partiti minori solo Cambiamo! di Giovanni Toti ha un incremento rispetto a 7 giorni fa con l’1,3%, mentre in calo Sinistra Italiana/MDP Art1 (3,1%), Verdi (2,0%) e +Europa (1,6%).