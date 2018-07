Malvasia, curiosità e segreti di uno dei vitigni più popolari

In Italia ne esistono 18 varianti: la Malvasia, a bacca bianca o nera, è uno dei varietali più diffusi e apprezzati. Come spesso accade, diffusione e conoscenza non sempre vanno a braccetto. quando qualcosa entra a far parte della quotidianità, quando è presenza costante, si finisce con il darla per scontata, ignorandone peculiarità, storia e curiosità. Resta il piacere della scoperta: perché i segreti di ciò che pensavamo di conoscere a fondo riservano sempre piacevoli sorprese.

Proprio come nel caso della Malvasia: vitigno antico, di discendenza nobile e lontana, popolare e versatile, protagonista di vini d'eccellenza dall'estremo nord all'estremo sud della penisola.