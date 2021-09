Circa duemila persone, si sono organizzate dando vita ad un corteo provenienti da alcuni comuni del napoletano e dell'agro aversano a seguito dell’assemblea per l’ambiente di ieri sera, 26 settembre, alla quale hanno partecipato migliaia di cittadini dell’area nord di Napoli e dell’agro aversano per protestare contro miasmi, roghi tossici, l'arrivo di rifiuti da Roma, il nuovo impianto di Ponte Riccio, chiedendo un piano di ristrutturazione ecologica anche grazie ai fondi del PNRR per realizzare il totale risanamento del territorio.

I manifestanti si sono recati al mercato ortofrutticolo di Giugliano, in via Santa Maria a Cubito, per segnalare i disagi che sono diventati da qualche settimana sempre più gravi, da quando nelle ore notturne, in diverse località del Napoletano e del Casertano si sta avvertendo un odore nauseabondo.

In testa ai cortei ci sono diversi sindaci, tra cui quello di Giugliano, Nicola Pirozzi.