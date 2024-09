TWEET - Petrazzuolo: "Napoli, vittoria da applausi, la qualità ha fatto la differenza"

"Vittoria da applausi del Napoli a Cagliari, che ha saputo difendere il primo vantaggio di Di Lorenzo stringendo i denti al momento opportuno grazie ad un super Meret, salvo poi arrotondare e dilagare con Kvara, Lukaku e Buongiorno. Ottimi anche Anguissa, Lobokta e Neres. La qualità ha fatto la differenza. #CagliariNapoli (0-4) @napolimagazine", scrive su X Antonio Petrazzuolo, direttore di "Napoli Magazine".



SKY - Napoli, Conte: "Lukaku è fondamentale ma non è ancora al massimo della condizione, la squadra mi è piaciuta ed è in crescita"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Cagliari. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Cagliari è un campo molto difficile, era molto secco il terreno di gioco. C'era molto vento e dovevamo calcolare bene la traiettoria della palla. Abbiamo iniziato molto bene, poi quel discorso dei fumogeni ha facilitato loro. Ci ha spezzato il ritmo questa cosa. Poi nel secondo tempo abbiamo visto cosa dovevamo fare meglio rispetto al primo, e siamo tornati competitivi anche nei duelli a tutto campo. Lukaku e Kvaratskhelia? Romelu l'ho cercato e l'ho voluto fortemente, lo volevo sin dai tempi del Chelsea e poi l'ho voluto all'Inter. E' un giocatore atipico, è forte sia fisicamente che nella progressione. Bisogna però ancora lavorare, la sua condizione non è assolutamente ottimale. Per noi però diventa fondamentale, ha fatto molto bene e c'è molta predisposizione da parte sua. Per quanto riguarda Khvicha, invece, mi auguro che possa fare tanti gol e capire che da lui noi ci aspettiamo sia l'assist che la giocata importante per fare gol. Oggi nonostante la partita non fosse tanto per le sue caratteristiche ho notato grande disponibilità e voglia da parte sua. Atteggiamento mentale? Questa è una squadra che secondo me negli anni non amava tanto sporcarsi le mani. Dopo quello che è successo l'anno scorso dobbiamo farlo, lo switch sta proprio in questo tipo di situazione. Oltre alle qualità tecniche e di organizzazione intendo. La squadra mi è piaciuta oggi, sia in pressione che durante lo sviluppo del gioco, è una squadra in crescita. Però l'aspetto mentale non è facile da impiantare dall'oggi al domani. Ma da quando ho denunciato alcune cose dopo la prima partita, siccome ho un gruppo di ragazzi veramente per bene, loro han capito e ci stiamo lavorando. Sia sull'attenzione che sulla cattiveria. Abbiamo anche sofferto stasera, perchè la sofferenza fa parte del processo. Ora dobbiamo metterci i paraocchi e correre davanti senza guardare agli altri".



SKY - Napoli, Meret: "Tre punti importantissimi, gara sporca, siamo stati bravi nel chiuderla"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, non era facile giocare il nostro calcio. C'era anche tanto vento. Siamo stati bravi a reggere l'urto del Cagliari che c'ha provato in tutti i modi. Poi siamo stati bravi nel chiuderla nel finale anche con delle ripartenze e portare a casa questi 3 punti importantissimi per noi".



SERIE A - La classifica provvisoria, il Napoli vince a Cagliari e vola in testa in solitaria

Il Napoli, grazie alla vittoria per 0-4 sul campo del Cagliari, sale a quota 9 punti e si porta al momento in testa da solo in attesa del match dell'Inter.



DAZN - Giaccherini: "Il Napoli ha grande margine, si è visto più nel 2° tempo che nel 1°"

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Il Napoli ha grande margine, si è visto più nel secondo tempo che nel primo. Bravo Meret che ha salvato il risultato in almeno tre occasioni. E' un Napoli che non si arrende".



Cagliari-Napoli 0-4

Gara "sporca" doveva essere e gara "sporca" è stata. Il Cagliari avrebbe meritato almeno un goal, ma il portiere del Napoli, Meret, oggi è stato davvero insuperabile e si è fatto trovare sempre pronto ad ogni insidia dei sardi. Gli azzurri, dal canto loro hanno disputato una gara molto attenta e con molto mordente. Manca forse, ancora un pò di precisione, ma ricordiamoci che siamo solo alla quarta giornata. Quattro gare, finora ha disputato il Napoli. Lo score è di 3 vittorie e una sconfitta, quella alla prima giornata, rimediata al "Bentegodi" contro il Verona. Poi tre vittorie consecutive contro Bologna e Parma al "Maradona" e quella di oggi in terra sarda. Un 4-0 sonoro, che porta le firme di Di Lorenzo, Kvara, Lukaku e Buongiorno. Tre dei quattro goal hanno la zampata di Lukaku, autore di due assist e della terza rete dei partenopei. E pensare che non è ancora all'optimum della forma fisica.

9 le reti realizzate dai campani, finora, dopo 4 gare, 4 quelle incassate. Sabato prossimo ci sarà la grande sfida a Torino contro la Juventus. Una Juventus che nelle ultime due gare ha ottenuto due pareggi per 0-0 contro Roma ed Empoli. Sarà una partita anche dal punto vista emotivo, molto alta, per Antonio Conte, che proprio con i bianconeri ha vinto 3 scudetti in 3 anni. E da calciatore è stato un simbolo della Juventus, per anni. Gli azzurri, dovranno sfoderare una prestazione coi fiocchi per uscire con un risultato positivo dall'"Allianz Stadium".