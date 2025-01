L’agenzia “Candy V.I.P. Models” del presidente Giuliano Castorina non si limita all’esaltazione della moda e della bellezza; ma è particolarmente sensibile a circostanze più o meno fortunate, che riguardano l’intero genere umano. L’occasione è propiziata dall’undicesima edizione del concorso estetico “Miss Candy VIP Models”, durante cui il patron ha ritenuto giustamente di ricordare non solo rispettivamente il padre Riccardo Castorina e la madre Agata Russo, venuti a mancare negli anni trascorsi, ai quali è stato dedicato un minuto di raccoglimento; ma anche il fratello Luca alle prese con un tumore, e, quale magnifico evento, il figlioletto Riccardo, venuto al mondo pochi mesi or sono ed accolto da un caloroso applauso dai partecipanti.

Sotto la presentazione di Chiara Leotta e Giovanna Sciuto le aspiranti Miss e Mister hanno fatto passerella nelle tradizionali sfilate in abito casual, elegante e moda mare, coordinate ottimamente dal coreografo Enzo Ignoto ed eternate dal fotografo Tommy Muzzone.

I molteplici interludi sono stati contrassegnati dall’intervento di Nunzio Micalizzi, componente della giuria nonché organizzatore di eventi artistici ed estetici, il quale ha speso belle parole elogiando la figura di Riccardo Castorina, padre di Giuliano, per la sua cultura, umanità nonché per la passione per i concorsi di bellezza. Egli fu un preside molto stimato, anche da tenente nell’esercito, e come passione sportiva era un tifoso dell’Acireale Calcio. Da registrare anche la presenza di Rossella Messina, ex Miss di vari concorsi, che ha esortato i concorrenti a sorridere ed a non mollare mai.

In seguito è stata la volta della performance canora di Corrado Leocata, che ha eseguito in due differenti periodi “Tears on the dance floor”, brano degli Steps e “Ready for your love” di Gorgon City featuring MNEK. L’altro interprete musicale, Salvatore Antonino D’Agata, in arte Salvador Deluna, ha interpretato i pezzi di propria realizzazione “Via da qui”e “My crazy love”. Al termine della rassegna la giuria ha emesso il seguente verdetto: per la categoria “Baby” sono stati proclamati Asia Pennisi e Seby Papa, entrambi di Catania; Ingrid Ruggieri di Acireale, prima nella categoria “Teenager”, è confluita al terzo posto in quella “Baby”; Eleonora Ragonesi, quarantatreenne di Catania, ha conseguito la fascia di “Miss Candy VIP Models Over”.

Con il titolo di “Miss Candy VIP Models” la ventiquattrenne catanese Ester Liuzzo è stata proclamata vincitrice del concorso. Essi sono stati peraltro omaggiati da gadgets dei diversi sponsor, tra cui peculiare rinomanza riveste Peppe Calleri, imprenditore di Siracusa, che solitamente omaggia con pacchi di pasta i vincitori e le vincitrici. Contento della buona riuscita Giuliano Castorina: “Peccato per il maltempo; ma speriamo in un momento più buono in questo 2025. – ha chiosato tra auspici e consensi – Il proposito di dedicarlo fra gli altri a mio padre è dovuta alla sua presenza nei vari concorsi della zona, oltre al fatto di essere stato insignito di varie onorificenze durante la sua carriera da Preside. Ritengo sia importante nella vita socializzare nel modo equanime e con le giuste passioni”.

Dopo la gratitudine espressa ai presenti, ai componenti della giuria, allo staff ed agli sponsor, Giuliano Castorina ha manifestato un arrivederci alla dodicesima edizione, che spera di dare vita nella stagione estiva di quest’anno.