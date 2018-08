L'ennesimo lifting di Berlusconi

Silvio Berlusconi annuncia un nuovo partito. Dalle ceneri di Forza Italia, a settembre, nascerà L'ALTRA ITALIA, che avrà dei nuovi "interpreti" al proprio interno.

Tanto per cominciare come suo vice ci sarà l'attuale presidente del parlamento europeo Antonio Tajani che già adesso ha assunto le redini di Forza Italia.

Ma a far "rumore" sono anche i "silurati" eccellenti, e tra questi Maurizio Gasparri, che l'ex cavaliare già adesso non vuole più vedere in televisione a rappresentare Forza Italia.

Ma di scarpe vecchie l'ex cavaliere ne ha molte nel suo "harem", e non è detto che eliminandole riesca a "ritornar giovane"... anzi, è possibile pure che accada l'esatto contrario.