In occasione del lancio del suo atteso primo disco d'esordio, "Pressione," abbiamo avuto il piacere di intervistare fuori dai denti, un talentuoso cantautore dalle sfumature cupe e profonde. Il suo nuovo album, carico di emozioni e riflessioni.



Come ti senti nel presentare il tuo primo disco d'esordio "Pressione" al pubblico? Cosa rappresenta per te questo traguardo?

È una bella sensazione, lo ammetto. Ho lavorato intensamente su "Pressione," e finalmente avere l'opportunità di condividerlo con il pubblico è una gioia indescrivibile. Questo traguardo rappresenta per me un punto di arrivo, ma anche un nuovo inizio. Ho acquisito maggiore consapevolezza di me stesso come artista e sono determinato a continuare a scrivere e suonare sempre meglio, sperando di toccare il cuore di chi ascolta.



Come è stata la tua esperienza di lavoro con l'etichetta Mezzanotte e Alessandro Alosi come produttore dell'album?

Lavorare con l'etichetta Mezzanotte e con Alessandro Alosi è stata una vera fortuna. Sia l'etichetta che Alessandro hanno creduto nel mio progetto sin dall'inizio, e cosa ancora più preziosa, sono diventati parte di questo viaggio artistico come amici. Abbiamo dedicato molto tempo alla creazione dell'album, affrontando insieme sfide e successi. Mezzanotte è diventato un rifugio sicuro dove posso esprimermi liberamente, unendo le nostre forze e sperimentando senza confini.



Qual è il messaggio principale che desideri trasmettere attraverso le tue canzoni in "Pressione"?

Il mio desiderio è che chiunque si avvicini a "Pressione" possa sentirsi coinvolto e rispecchiato nelle riflessioni e nelle emozioni che ho voluto esprimere. Le canzoni affrontano temi profondi, a volte difficili da esplorare, ma credo che sia importante dare voce alle emozioni che spesso facciamo fatica a comunicare. Vorrei che le mie parole e la mia musica siano un invito alla condivisione, alla comprensione reciproca e alla ricerca di conforto nella consapevolezza che non siamo soli nei nostri pensieri più intimi.



C'è qualche canzone in particolare che ti ha emozionato di più durante il processo di creazione dell'EP?

"Fuoco Animale" è senza dubbio una delle canzoni che mi ha emozionato di più durante il processo creativo. Durante il mio viaggio, ho avuto la fortuna di incontrare alcuni amici speciali, che ho rincontrato lungo il cammino e che si sono uniti a me nel cantare i cori finali.