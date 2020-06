Quale migliore occasione per visitare una Venezia non invasa dal turismo di massa?

Una Venezia finalmente città e non parco divertimenti.

Per chi volesse riscoprire la sua vera natura, la sua vita quotidiana, la sua vera anima, con i suoi ritmi lenti e incantati, è indispensabile recarsi sull'isola della Giudecca.

Raggiungibile in pochi minuti di vaporetto da Venezia, sarà possibile ritrovarsi immersi in un panorama cittadino fermo a metà del secolo scorso, con i panni stesi nei cortili e le donne sedute davanti all'uscio di casa a cucire o a ciacolare ("chiacchierare" in veneziano) con le vicine.

Per chi non volesse rinunciare a "magie" simili, l''Associazione Culturale "L'altra Venezia" ha creato dei percorsi per coloro che desiderino vedere della città qualcosa di diverso che riesce però da illustrarne a pieno tutto il suo fascino con aneddoti e curiosità che spiegano molto della sua evoluzione e della sua storia!

per una Venezia da scoprire e da riscoprire si può iniziare dalla pagina Facebook all'indirizzo www.facebook.com/laltra.venezia/ e poi...