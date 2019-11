Per i 213 migranti a bordo della Ocean Viking, Italia, Germania, Francia e Malta hanno richiesto alla Commissione europea l'attivazione della procedura di ricollocamento in base all'accordo tra loro siglato a La Valletta.

A seguito di tale richiesta, alle persone a bordo della nave gestita da SOS Mediterranee e MSF è stato concesso il permesso di sbarcare nel porto di Messina.

Nei giorni scorsi, su richiesta del team di MSF, dalla Ocean Viking erano state evacuate per ragioni mediche 2 persone: una donna incinta di due gemelli e un uomo con ferite d'arma da fuoco.

Intanto, 73 persone continuano ad essere in attesa di un porto sicuro, mentre sono ospitate a bordo della Open Arms dove si trovano bambini piccoli, persone con ferite da arma da fuoco e ustioni gravi, oltre a 26 minori non accompagnati.

Per loro non è ancora giunta alcuna indicazione per un porto sicuro.