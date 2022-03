A conclusione della Settimana del Cervello che ha visto la partecipazione dei più importanti studiosi e ricercatori nell'ambito delle Neuroscienze il Gruppo di Ricerca in Neurobioetica, coordinato dal prof. Alberto Carrara, L.C.si prepara al grande evento conclusivo che si terrà presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma con un congresso mondiale.



Il Gruppo di Ricerca in Neurobioetica, coordinato dal prof. Alberto Carrara, docente della Facoltà di Filosofia e fellow della UNESCO Chair in Bioetichs and Human Rights della Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con il neonato Istituto Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa, ha partecipato dal 15 al 19 marzo alla Brain Awareness Week 2022, la settimana mondiale del cervello, promossa dalla Dana Foundation, con numerosi eventi di alto livello nazionale ed internazionale ai quali hanno preso parte, in qualità di relatori, i più importanti specialisti nell'ambito delle Neuroscienze. Gli argomenti trattati hanno riguardato gli effetti procurati dal LongCovid sul cervello e gli sviluppi preventivi e curativi della medicina; gli effetti dello sport sull'attività cerebrale e l'utilizzo delle nuove tecnologie nella cura delle psicopatologie. L'evento clou è previsto per il 19 marzo con il Primo Congresso Mondiale dell'Istituto Internazionale di Neurobioetica, in cui verrà presentato il neonato Istituto in un "Dialogo" con i suoi fondatori e membri onorari. Per l'occasione verranno annunciati ufficialmente la prossima uscita di Anneliese Alma Pontius, a cent'anni dalla nascita. Una neuroetica al femminile di A. Carrara ed E. Barboni e il premio sulla Neuro-Educazione dedicato alla stessa Fondatrice Anneliese Pontius.

In simultaneità al Congresso Mondiale della Facoltà di Bioetica, ad Aversa nella sala della Pinacoteca del seminario Vescovile si terrà un prestigioso convegno dal titolo: "Una nuova era? Intelligenza Artificiale e Neurobioetica" che vedrà la partecipazione del Vescovo Angelo Spinillo, la dr. ssa Mara Romano PhD in Bioetica e Diritti Umani, il sindaco di Aversa Alfonso Golia, il Senatore Lucio Romano, il dottore di ricerca in Neuroscienze e Intelligenze Artificiali Michele Farisco, il prof. Francesco Verde primario di chirurgia protesica e robotica dell'ospedale San Raffaele di Milano, il prof. Pasquale Giustiniani bioeticista e membro del CIRB (Centro Universitario di Ricerca Bioetica), il prof. Antonio Giordano direttore della Sbarro University for cancer Research and molecular Medicine ed il teologo Guido Cumerlato.

L'evento sarà introdotto dallo stessi prof. Alberto Carrara in modalità streaming dall'Ateneo romano.