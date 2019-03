La Sicilia suona Pop

Li chiamavano "Trinacrìa", parafrasando un vecchio film del 1970 diretto da E.B. Clucher, ma loro sono 4 produttori musicali ed un videomaker.

Li abbiamo visti all'opera per la prima volta il 31 dicembre 2018 in piazza ad Augusta (SR), dove hanno suonato e presentato in anteprima il loro primo lavoro dal titolo In The Sky, una traccia dalla ritmica pop/dance ma con un riff dance anni 90 caratterizzato da un synth anni 80 che fa da guida ad un basso potente e sinuoso, il tutto accompagnato da una calda voce femminile del sud della California. In The Sky, prodotto e distribuito da Classroom Records sarà già disponibile nella versione Original Radio giorno 11 marzo in pre-order su Beatport.

Trinacrìa è un progetto discografico nato nel dicembre del 2018 formato da Luigi Lazzari, Davide Messina, Michael Saraceno, Davide De Luca, supportati da Francesco Anfuso "videomaker" tutti SICILIANI, i quali hanno messo assieme tutto il loro background musicale e la ventennale esperienza professionale per lanciare le loro produzioni nel mercato discografico mondiale. Lo stile Trinacrìa vuole improntarsi principalmente su un genere pop mainstream con influenze dance e house, avvicinandosi alle tendenze musicali più attuali pur mantenendo una loro originalità.

Fiduciosi di un sicuro successo, non ci rimane che aspettare l'11 Marzo.