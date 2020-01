L'attrice statunitense Sharon Stone è stata Guest Star della serie televisiva di Paolo Sorrentino “The New Pope” nelle vesti di se stessa.

In visita al nuovo Papa, Giovanni Paolo III interpretato da John Malkovich, non si tira indietro a chiedere l'abolizione del tabù della Chiesa Cattolica verso i matrimoni gay.

“Non sono venuta qui solo per umana curiosità, ma per chiederle un impegno. I matrimoni omosessuali. Quand’è che questo inutile tabù verrà eliminato?” (Sharon Stone).

Insuperabile la risposta di Giovanni Paolo III:

“Quando la Chiesa avrà un Papa rivoluzionario, risoluto e coraggioso, e io non possiedo nessuna di queste prerogative. Nonostante l’omosessualità non sia di per sé un peccato, gli atti sessuali al di fuori del matrimonio lo sono. Secondo la Bibbia l’unione sessuale deve essere solo a scopo ricreativo, deve avvenire solo tra un uomo e una donna”. (Papa Giovanni Paolo III alias John Malkovich).

The New Pope tocca molti nervi scoperti dall'omosessualità dei preti, alla corruzione e alle guerre di potere all'interno del Vaticano.

Serie che ha scatenato le proteste del Vaticano per come sono descritti i preti, in particolare i porporati.