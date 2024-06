L'album d'esordio della cantautrice romana

Undici tracce originali e una cover, un viaggio emozionale attraverso le profondità della mente e del cuore

«Le mie emozioni, le mie parole, il mio modo di percepire ciò che mi circonda hanno trovato nuova vita nelle canzoni contenute in questo “Mare di pensieri”. Un ritratto di quella che sono stata in questi anni, ma sempre in movimento verso qualcosa di nuovo.» Margó

Undici tracce originali e una cover per “Mare di pensieri”, il disco d’esordio di Margó. La voce dolce e malinconica della cantautrice romana ci guida in un universo in bilico tra forza e fragilità.

Le canzoni, immerse in sonorità dream-pop e influenze elettro-pop, catturano l'ascoltatore fin dalla prima nota. In particolare, "Aria fresca" trasporta l'ascoltatore in un'atmosfera di sospensione, dove le parole fluttuano e si lasciano cullare da una melodia dolce e amara allo stesso tempo.

Il viaggio musicale prosegue con brani più diretti e decisi come "Cosa fai?", "Non sai" e "Sto". Qui, Margò combina melodie eteree e sognanti con testi potenti e introspettivi, il tutto accompagnato da sonorità elettroniche che aggiungono profondità e intensità all'esperienza d'ascolto.

L'album "Mare di Pensieri" è stato interamente prodotto da Matteo Gabbianelli presso la Kutso Noise Home.

