"Gli iscritti, andando a dare l’ok a Sergio Costa, sicuramente daranno un colpo quasi definitivo a Vincenzo De Luca. Quindi mi auguro che i nostri iscritti facciano questa riflessione importante soprattutto per presentare un progetto forte e per cambiare la Campania davvero".

Questo quanto dichiarato in una riunione a Salerno dal deputato 5 Stelle e sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo.

Leggere una notizia del genere, in funzione di una possibile alleanza con il Pd e le altre forze del centro sinistra per le prossime regionali in Campania, sembra davvero irreale per buona parte del Movimento 5 Stelle campano.

Che il deputato sottosegretario in oggetto non abbia buon credito nel Salernitano sembra cosa certa, ascoltando gli attivisti storici. Oltretutto, questo desiderio di allearsi con il Pd è cosa davvero singolare conoscendo il personaggio e le sue origini.

Nel 2015 , quando ancora era facile raccontare storie alla gente, come le comari, per gettare fango sugli avversari, questa persona, non ancora benedetta dalla fortuna del sottosegretariato, disse: "Non avevo capito mai nulla del Movimento cinque stelle".

Se nel 2013 è stato mandato a Roma , sconosciuto fresco ingegnere senza reddito, gli attivisti lo hanno fatto perché fosse solo un "terminale di rete", non un onorevole che porti voti al Pd... questo gli attivisti , quelli storici, mi sembra che non lo abbiano mai chiesto nelle riunioni.

Ricordo le battaglie fatte e cosa accadde in via Francesco Manzo 54 in una riunione prima dell'incontro tra Bersani e Crimi: "Mai con il Pd... mai diventare Pdioti..." Forse era un sosia di Tofalo la persona presente all'epoca in quella riunione?

O forse non avevamo capito noi cosa volesse realmente il Movimento 5 stelle?

Credo che ora sia il caso di spiegarlo bene specialmente agli storici attivisti

Caro "onorevol e", che anche grazie a me è in Parlamento e occupa un posto da sottosegretario, ci spieghi adesso perché dovremmo abbracciare il Pd? Perché la Campania dovrebbe, per "liberarsi" di De Luca, abbracciare il Pd?

Se è necessario che il Movimento 5 Stelle muoia, che lo faccia almeno in silenzio, da solo e con dignità.

Perdere anche "la dignità" per far conservare delle poltrone a chi avrebbe dovuto essere un terminale di rete è quanto di peggio il cuore dei vecchi attivisti desiderino e possano sopportare.

A mio giudizio avete davvero sbagliato "moltissimo", specialmente nel salernitano e, probabilmente, i voti non li prenderete più... almeno in tutta la Campania.

https://www.agendapolitica.it/regionali-2020-tofalo-m5s-votando-costa-gli-iscritti-daranno-colpo-definitivo-a-de-luca/?fbclid=IwAR1fxh1g4Ks81iWW-64PxrT9l9F7uW98bedO5HUb8MRH2GpcSZWVACB71B8