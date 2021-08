L’Unione Madonie ha inviato il progetto al Dipartimento dell’Energia per l’emissione del decreto di finanziamento.

Continua il lavoro dell’Unione Madonie per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Anche il progetto relativo al Palazzo Municipale di Gangi è stato inviato al Dipartimento regionale energia, responsabile dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, per l’emissione del decreto di finanziamento.

L’intervento nel Palazzo Municipale di Gangi, il cui importo previsto è di 192.882,70 – spiegano il Presidente dell’Unione Pietro Macaluso e dall’assessore al ramo Michele Panzarella – si aggiunge ai progetti inviati nelle settimane scorse, tutti afferenti alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – APQ Madonie.

Anche in questo caso l’intervento è volto alla promozione dell’eco-efficienza ed alla riduzione di consumi di energia primaria negli edifici interessati. È prevista l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings). Particolare attenzione è posta alle emissioni inquinanti, anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, e all’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo. La riqualificazione dell’edificio consentirà altresì di migliorare la qualità ed i livelli di confort sia per il personale che vi lavora che per tutti i fruitori; inoltre, contribuiranno decisamente ad abbattere i costi delle bollette energetiche (riscaldamento, raffrescamento ed illuminazione).