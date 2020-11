Questo quanto detto durante un'audizione parlamentare dal ministro dell'Economia Gualtieri che conferma l'imminente approvazione di un ulteriore decreto ristori, il quarto dall'inizio della pandemia, da 8 miliardi di euro.

“La manovra attua una significativa espansione di bilancio di circa 39 miliardi, 24,6 miliardi con le misure nell’ambito del maggior deficit e ulteriori 14,5 attraverso l’impiego delle risorse del Next generation Eu.Per le politiche di sostegno alle persone diversamente abili abbiamo rifinanziato il fondo Caregiver con uno stanziamento permanente a decorrere dal prossimo anno queste risorse consentiranno di promuovere la figura del caregiver universale attraverso interventi che riconoscono il suo valore per la società che potrebbero consistere nella retribuzione del lavoro domestico nelle sue diverse forme e in un sistema di agevolazione fiscale per consentire la totale deduzione delle spese sostenute per il lavoro di cura”.

Con la legge di bilancio verranno stanziati anche 2,5 miliardi per la sanità da considerare aggiuntivi “alle risorse assegnate con i precedenti interventi normativi che già davano 1,2 miliardi nel 2021”.