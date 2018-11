10 novembre, Sam Paganini al Bolgia di Bergamo

Sabato 10 novembre 2018 il Bolgia di Bergamo ospita l'elettronica ipnotica e scatenata di Sam Paganini, uno dei dj italiani a cui il pubblico del top club sull'A4 è più legato.

Dopo il party di Halloween che ha visto in console altri tre talenti italiani (Luigi Madonna, Markantonio e Roberto Capuano), il legame del Bolgia con la scena italiana notte dopo notte si rafforza. Ogni set di Sam Paganini è un diverso viaggio musicale nella techno. La sua lunga carriera è in crescita costante, visto che il primo disco importante è "Zoe", uscito nel lontano 1996.

Fondamentale è poi stata "Rave", un instant classic tratto da "Satellite", album uscito nel 2014 su Drumcode (lla abel di Adam Beyer). Sam Paganini oggi continua a pubblicare musica sulla label JAM e realtà di riferimento come Plus8 e Cocoon. Solo a novembre '18 il dj veneto fa il giro del mondo o quasi. Dopo il dj set del 10/11/18 al Bolgia si sposta a Rotterdam, poi a Londra, per un party legato a Pyramid e all'Amnesia.

Il 23 novembre è a Buenos Aires, poi passa a Mar de la Plata per arrivare l'1 dicembre a Monaco di Baviera, per far scatenare Contact, un super festival a cui partecipano pure Sven Vath e Richie Hawtin.

