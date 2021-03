È passata da negativa a stabile la previsione di Moody's sulle aspettative dell'economia italiana che, secondo l'agenzia di rating americana, quest'anno tornerà a crescere quest'anno dopo la forte contrazione causata nel 2020 dalla pandemia. dal coronavirus nel 2020".

Magicamente, senza che il nuovo esecutivo abbia finora fatto alcunché, se non aumentare il debito pubblico in linea con le misure del precedente governo, Moody's giudica adesso più sostenibile il debito del nostro Paese, nonostante anche le prospettive non propri rosee per il sistema bancario italiano.

Infatti, il numero dei crediti problematici aumenterà dopo che le moratorie legate all'emergenza Covid finiranno, anche se il continuo supporto del governo nella forma di presiti garantiti, assieme al proseguimento delle cessioni di npl, compenseranno parzialmente il deterioramento della qualità degli asset.