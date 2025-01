L’iniziativa itinerante “Video racconti per il Sociale e l’Inclusione” fa tappa il 25 e 26 gennaio rispettivamente a Verona e Vipiteno (BZ), presentando il docufilm “Dall’Est con amore, quattro storie di vita e integrazione”, realizzato da Cittadini del Mondo di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la regia di Karim Galici. L’opera racconta l’esperienza di donne che hanno intrecciato le loro vite con la Sardegna, offrendo esempi concreti di inclusione e arricchendo il tessuto sociale dell’isola.

Le tappe dell’iniziativa:

Verona – Sabato 25 gennaio, ore 10:00

presso la sede dell’Associazione dei sardi “Sebastiano Satta” in Via Bionde 61

Vipiteno (BZ) – Domenica 26 gennaio, ore 18:30

presso casArci in Via Santa Margherita 8 (ARCI di Vipiteno)

Ogni proiezione si propone come un momento di confronto e riflessione su come anche piccoli gesti possano orientare il destino di molte persone; inoltre, vuole favorire lo scambio di buone prassi fra territori e associazioni, per ampliare il dialogo sul valore dell’inclusione e del cambiamento, con uno sguardo particolare all’universo femminile. L’obiettivo non è solo documentare esperienze, ma anche suscitare momenti di incontro, offrendo uno sguardo diverso sul mondo — in linea con la mission de “Gli incontri del Cinema per il Sociale”, cornice di questa rassegna.

Con queste due date – a Verona e Vipiteno – “Video racconti per il Sociale e l’Inclusione” consolida il suo respiro nazionale, avvalendosi di una rete di sinergie nell’ambito dell’associazionismo socio-culturale.

Le prossime tappe in Sardegna saranno a: Quartu S.E., Mandas, Lanusei, Genoni, Fonni, Ossi, Monserrato

L’iniziativa, arricchita di volta in volta da nuove esperienze e dai mutamenti nella vita delle protagoniste del docufilm, costituisce un percorso in continua evoluzione, volto a sensibilizzare e coinvolgere un pubblico sempre più ampio sui temi dell’inclusione e della solidarietà.