Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che da questa mattina sono stati sospesi i bombardamenti per consentire l'evacuazione dei civili dalle città di Cherhiv, Sumy, Kharkiv, Mariupol e dalla capitale Kiev. La tregua dovrebbe protrarsi fino alle 21, ora locale.

La Reuters ha confermato che l'evacuazione dei civili da Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, è in corso, con gli sfollati che si dirigeranno a sud in direzione di Poltava, distante 175 km. Secondo quanto dichiarato dal vice primo ministro ucraino, Irina Vereshchuk, da Sumy potranno essere evacuati i numerosi studenti esteri, intrappolati dai combattimenti, provenienti da India, Cina e da altri paesi.

Anche da Irpin, sobborgo a nord ovest di Kiev investito da alcuni giorni dai continui bombardamenti dell'artiglieria russa, è iniziata l'evacuazione delle persone che si stanno dirigendo a Kiev, che dista una ventina di chilometri.

Al contrario, le forze russe starebbero bombardando la via di evacuazione da Mariupol a Zaporizhzhia. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko.



Secondo le ultime dichiarazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, oggi ha raggiunto i due milioni il numero di ucraini che ha abbandonato il Paese, raggiungendo per più della metà la Polonia che adesso ha iniziato a chiedere maggiore sostegno economico all'Ue per garantire l'accoglienza.

L'ultimo aggiornamento fornito dall'esercito ucraino sul bilancio della guerra, porta a 12mila il numero di soldati russi deceduti dal 24 febbraio, mentre sono stati distrutti 1.036 mezzi corazzati per il trasporto di militari, 474 veicoli, 303 carri armati, 120 sistemi di artiglieria, 60 autocisterne, 56 sistemi di lancio multiplo di razzi, 80 elicotteri, 48 aerei, 27 postazioni antiaerea, 7 droni e 3 imbarcazioni.



La guerra si combatte anche con la propaganda e, da ex attore, il presidente ucraino Zelensky da questo lato non ha bisogno di insegnamenti.

Nell'ultimo messaggio inviato ieri sera, Zelensky ha confermato di essere a Kiev insieme ai suoi ministri, e di continuare a lavorare nell'ufficio in cui si è insediato dopo essere stato eletto.

"Quasi tre anni fa, appena si sono svolte le elezioni, siamo entrati in questo edificio, in questo ufficio, e abbiamo subito iniziato a pianificare il nostro trasloco. Ho sognato di trasferirmi da Bankova. Insieme a governo e parlamento. Lasciare il centro di Kiev e in generale - trasferirci in un ufficio moderno e trasparente - come si conviene a un paese europeo progressista e democratico. Adesso dirò una cosa: rimango qui. Rimango a Kiev. In via Bankova. Non mi nascondo. E non ho paura di nessuno".

Anche la Russia porta avanti la sua guerra di propaganda. Lo fa sul campo con l'FSB (l'FBI russa) che utilizza dei gruppi tattici nelle aree in cui si combatte per intimidire e diffondere il terrore tra i civili in modo da schiacciare la resistenza ucraina e lo fa con l'appello di Yanukovich, l'ex presidente ucraino fuggito in Russia nel 2014, che si rivolge a Zelensky esortandolo a "vincere il proprio orgoglio" e a fermare la guerra ad ogni costo, con una lettera pubblicata sui media russi.

Inoltre, dato che è un argomento che in passato ha avuto un ottimo successo per giustificare altri massacri, la Russia adesso ha iniziato ad accusare l'Ucraina di aver da tempo iniziato in gran segreto a lavorare per allestire un proprio arsenale nucleare.



La Russia, terrorizzata dalla possibilità di sanzioni che impediscano le esportazioni del suo petrolio verso l'Europa, tramite il vice primo ministro Alexander Novak, ha minacciato di interrompere la fornitura di gas, a partire dal Nord Stream, il gasdotto che rifornisce la Germania. La dipendenza dell'Ue dalle fonti energetiche russe è di circa il 40% per quanto riguarda il gas e di circa il 30% per quanto riguarda il petrolio.

Nel frattempo, la Shell ha dichiarato che interromperò l'0acquisto di petrolio dalla Russia e terminerà, "gradualmente", le sue attività in quel Paese.

L'Università di Yale ha pubblicato una lista (in aggiornamento) con tutte le grandi aziende che hanno interrotto le loro attività in Russia, insieme a quella delle multinazionali che ancora non lo hanno fatto, tra cui Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Nestle...