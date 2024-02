Secondo quanto riferito dal Financial Times, che precisa che l'annuncio dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo mese, la commissione Ue avrebbe deciso di sanzionare Apple con una multa nell'ordine dei 500 milioni di euro per violazioni alle regole sulla concorrenza in relazione ai servizi di streaming musicale.

Per Bruxelles Apple avrebbe bloccato le app dall'informare gli utenti iPhone di alternative più economiche per accedere ad abbonamenti musicali al di fuori dell'App Store.

L'indagine è partita da un reclamo di Spotify del 2019.