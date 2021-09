La corsa dei rendimenti dei titoli di stato americani, saliti oltre l'1,50%, sta penalizzando lo Yen. La valuta giapponese, infatti, è scivolata fino al minimo da 18 mesi rispetto a quella americana.

Tutta colpa del balzo dei treasuries, il rendimento è da paragonarsi ad una miniera d'oro in confronto a quello dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni, fermi intorno allo zero (per volontà della Banca del Giappone), e per tale motivo ha attirato l'interesse degli investitori giapponesi con conseguenti ricadute sullo Yen.