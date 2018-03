Come riportare allo stato liquido il miele cristallizzato? Con attenzione!

Miele cristallizzato per il freddo? Niente paura! Non siamo di fronte a un prodotto di scarsa qualità, scaduto o inutilizzabile. Anzi, con le dovute attenzioni riuscirete a ottenere di nuovo il vostro prodotto morbido e… mieloso.

Il miele cristallizzato

Il processo di cristallizzazione del miele è un processo del tutto naturale. Un miele indurito non è un miele di scarsa qualità, mentre si potrebbe affermare, in parte, il contrario. Il miele è un prodotto denso-liquido costituito naturalmente da acqua (18% circa) e zuccheri (glucosio e fruttosio, 75% circa). Questo significa che l’acqua (il solvente) è in quantità inferiore al soluto (gli zuccheri). La conseguenza è la separazione del glucosio dall’acqua e la formazione dei cristalli. Nella cristallizzazione è determinante anche il rapporto tra i due zuccheri (glucosio e fruttosio), e quando il glucosio è in proporzioni superiori rispetto al fruttosio la cristallizzazione risulterà accelerata. Un ultimo fattore, il più apprezzabile dal punto di vista pratico, è la temperatura: basse temperature velocizzano la separazione del glucosio dall’acqua.