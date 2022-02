In mezzo a quel mosaico di isole dell’Adriatico croato, a soli 200 chilometri dal confine italiano si trova l’isola di Rab. Appena sbarchi dal traghetto rimani sorpreso da quel paesaggio quasi lunare che al tramonto si tinge di arancio mentre nell’aria di diffonde il pungente odore di spezie dell’elicriso ma poi scopri che dietro quelle rocce nude, che fanno da baluardo contro la Bora e i venti del Nord, c’è una natura dolce, fatta di mare turchese e giochi di sole e d’ombra sulle colline coperte di arbusti profumati. E allora cominci a rilassarti…

Perché è questo che devi fare a Rab: trascorrere la tua vacanza all’insegna del far niente approfittando della inusuale serenità di riposare in una solitaria spiaggia di sabbia, di attraversare un bosco di lecci secolari accompagnato dal canto delle cicale, di gustare un gelato tre le vie e le antiche mura del centro storico medioevale, di sederti al tavolo di un ristorantino proprio davanti al mare e alla sera di tornare al tuo appartamento o albergo accolto dalla tradizionale ospitalità degli Arbesi.

Aggiungi a tutto ciò un clima che promette 2500 ore di sole l’anno, un maestrale leggero capace di spazzare via l’afa nelle calde giornate estive e il gioco è fatto. Rab ti ha stregato!

Se stai pensando alla Croazia per le prossime vacanze, da oltre 10 anni il sito Isola di Rab fornisce ogni tipo d’informazione pratica per organizzare un proprio personale viaggio in quest'isola meta prediletta degli amanti della quiete e di chi vuole vivere il mare a ritmi lenti e che ospita una folta comunità di nudisti, sin da quando nel 1936 i reali inglesi ufficializzarono nell'isola la pratica del naturismo.

Se avete una barca, a vela o a motore, l’isola di Rab vi offre numerose incantevoli baie e due diversi marina ben attrezzati per le vostre soste. Sul sito troverete tutte le norme per entrare senza problemi in Croazia con la vostra barca.

Il sito Isola di Rab viene regolarmente aggiornato e si presenta, oggi in una nuova versione grafica per permettere una migliore consultazione anche con smartphone o tablet