L'architettura rinascimentale è l'architettura europea tra l'inizio del XV e l'inizio del XVII secolo. Dimostra un risveglio consapevole e lo sviluppo di alcuni elementi del pensiero classico e della cultura materiale, in particolare la simmetria e gli ordini classici. Stilisticamente, l'architettura rinascimentale venne dopo il periodo gotico e fu succeduta dal barocco. Durante l'Alto Rinascimento, i concetti architettonici derivati ​​dall'antichità classica furono sviluppati e usati con maggior sicurezza.

Il Quattrocento, o il XV secolo a Firenze, fu caratterizzato dallo sviluppo dell'architettura rinascimentale, che rappresentava un risveglio consapevole e lo sviluppo di antichi elementi architettonici greci e romani. Le regole dell'architettura rinascimentale furono inizialmente formulate e messe in pratica nella Firenze del XV secolo, i cui edifici servirono in seguito come fonte di ispirazione per gli architetti di tutta Italia e dell'Europa occidentale.

Lo stile rinascimentale dell'architettura è emerso a Firenze non come una lenta evoluzione rispetto agli stili precedenti, ma piuttosto come uno sviluppo consapevole messo in moto dagli architetti che cercano di far rivivere un'età d'oro. Questi architetti furono sponsorizzati da ricchi patroni, tra cui la potente famiglia dei Medici e la Gilda della Seta, e si avvicinarono alla loro arte da una prospettiva organizzata e accademica che coincideva con un generale rilancio dell'apprendimento classico. Lo stile rinascimentale evitò deliberatamente i complessi sistemi proporzionali e i profili irregolari delle strutture gotiche. Invece, gli architetti del Rinascimento hanno posto l'accento sulla simmetria, la proporzione, la geometria e la regolarità delle parti, come dimostrato nell'architettura romana classica. Hanno anche fatto un uso considerevole delle caratteristiche classiche antiche come la disposizione ordinata di colonne, pilastri, architravi, archi semicircolari e cupole emisferiche.

La persona generalmente accreditata per aver originato lo stile rinascimentale dell'architettura è Filippo Brunelleschi (1377-1446), la cui prima grande commissione - l'enorme cupola in mattoni che copre lo spazio centrale del Duomo di Firenze - fu forse anche il più significativo dal punto di vista architettonico. Conosciuta come il Duomo, la cupola fu progettata dal Brunelleschi per coprire un'estensione nella già esistente Cattedrale. La cupola conserva l'arco a punta gotica e le nervature gotiche nel suo design. La cupola è strutturalmente influenzata dalle grandi cupole dell'antica Roma come il Pantheon, ed è spesso descritta come il primo edificio del Rinascimento. La cupola è fatta di mattoni rossi ed è stata ingegnosamente costruita senza supporti, usando una profonda comprensione delle leggi della fisica e della matematica. Rimane la più grande cupola in muratura del mondo e fu un successo così senza precedenti ai suoi tempi che la cupola divenne un elemento indispensabile nella chiesa e persino nell'architettura secolare in seguito.

Un'altra figura chiave nello sviluppo dell'architettura rinascimentale a Firenze fu Leon Battista Alberti (1402-1472), un importante teorico e designer umanista, il cui libro sull'architettura De re aedificatoria fu il primo trattato architettonico del Rinascimento. Alberti progettò due degli edifici del XV secolo più noti di Firenze: il Palazzo Rucellai e la facciata della chiesa di Santa Maria Novella. Palazzo Rucellai, una sontuosa residenza cittadina costruita tra il 1446 e il 1451, simboleggiava le nuove caratteristiche dell'architettura rinascimentale, tra cui un classico ordinamento di colonne su tre livelli e l'uso di lesene e intrecci in proporzione reciproca.

La facciata di Santa Maria Novella (1456–1470) mostrava analoghe innovazioni rinascimentali basate sull'architettura romana classica. Alberti ha cercato di portare gli ideali dell'architettura umanistica e la proporzione alla struttura già esistente creando al contempo armonia con la facciata medievale esistente. I suoi contributi includevano un fregio di ispirazione classica decorato con quadrati, quattro lesene di colore bianco-verde e una finestra rotonda incoronata da un frontone con l'emblema solare domenicano e fiancheggiata da entrambi i lati da pergamene a forma di S. Mentre il frontone e il fregio erano ispirati all'architettura classica, i rotoli erano nuovi e senza precedenti nell'antichità, e finirono per diventare una caratteristica architettonica molto popolare nelle chiese di tutta Italia.

Gli edifici del primo Rinascimento a Firenze esprimevano un nuovo senso di luce, chiarezza e spaziosità che riflettevano l'illuminazione e la chiarezza della mente glorificata dalla filosofia dell'Umanesimo.

L'architetto più rappresentativo dell'architettura rinascimentale italiana è il Bramante (1444-1514), che sviluppò l'applicabilità degli elementi architettonici classici agli edifici contemporanei, uno stile che avrebbe dominato l'architettura italiana nel XVI secolo. Alla fine del XV e all'inizio del XVI secolo architetti come il Bramante, Antonio da Sangallo il Giovane e altri mostrarono una padronanza dello stile rianimato e la capacità di applicarlo a edifici come chiese e palazzi della città, che erano piuttosto diversi dalle strutture dei tempi antichi. Sebbene studiare e padroneggiare i dettagli degli antichi romani fosse uno degli aspetti importanti della teoria dell'architettura rinascimentale, lo stile divenne anche più decorativo e ornamentale, con un uso diffuso di statue, cupole e cupole.

Forme e scopi degli edifici

L'architettura rinascimentale adottò evidenti tratti distintivi dell'architettura romana classica. Tuttavia, le forme e gli scopi degli edifici sono cambiati nel tempo, così come la struttura delle città, che si riflette nella fusione risultante delle forme classiche e del XVI secolo. I piani degli edifici rinascimentali hanno in genere un aspetto quadrato e simmetrico in cui le proporzioni si basano solitamente su un modulo. Le caratteristiche principali delle strutture del XVI secolo, che fondevano la classica tecnica romana con l'estetica rinascimentale, erano basate su diversi concetti architettonici di base: facciate, colonne e pilastri, archi, volte, cupole, finestre e pareti.

Concetti architettonici di base

Le facciate rinascimentali sono simmetriche attorno al loro asse verticale. Ad esempio, le facciate delle chiese di questo periodo sono generalmente sormontate da un frontone e organizzate da un sistema di lesene, archi e intrecci. Le colonne e le finestre mostrano una progressione verso il centro. Una delle prime vere facciate rinascimentali fu la Cattedrale di Pienza (1459-1462), che è stata attribuita all'architetto fiorentino Bernardo Gambarelli (noto come Rossellino).

Gli architetti del Rinascimento incorporarono anche colonne e pilastri, usando come modello gli ordini romani di colonne (toscano, dorico, ionico, corinzio e composito). Gli ordini possono essere strutturali, a supporto di un porticato o di un architrave, o puramente decorativi, appoggiati a un muro sotto forma di lesene. Durante il Rinascimento, gli architetti miravano a utilizzare colonne, pilastri e trabeari come sistema integrato. Uno dei primi edifici a utilizzare pilastri come sistema integrato fu l'Antica Sagrestia (1421-1440) del Brunelleschi.

La cupola viene utilizzata frequentemente in questo periodo, sia come una grande struttura strutturale che è visibile dall'esterno, sia come mezzo per coprire spazi più piccoli dove sono visibili solo internamente. Le cupole erano utilizzate in importanti strutture come il Pantheon durante l'antichità, ma erano state utilizzate solo raramente nel Medioevo. Dopo il successo della cupola nel progetto del Brunelleschi per il Duomo di Firenze e il suo uso nel piano del Bramante per la Basilica di San Pietro a Roma, la cupola divenne un elemento indispensabile nell'architettura della chiesa rinascimentale e portò al Barocco.

Le finestre possono essere accoppiate e disposte all'interno di un arco semicircolare e possono avere architravi quadrati e frontoni triangolari o segmentali, che sono spesso usati alternativamente. Emblematico a questo proposito è il Palazzo Farnese di Roma, iniziato nel 1517. Nel periodo manierista fu impiegato l'arco "palladiano", usando un motivo di un'alta apertura semicircolare sormontata da due aperture quadrate inferiori. Le finestre sono state utilizzate per portare la luce nell'edificio e nell'architettura domestica, per mostrare la vista. Le vetrate, sebbene talvolta presenti, non erano una caratteristica prevalente nelle finestre rinascimentali.

Infine, le pareti esterne del Rinascimento erano generalmente in muratura bugnata altamente rifinita, disposte a rette. Gli angoli degli edifici sono stati spesso enfatizzati da quoin bugnati. Seminterrati e piani terra erano talvolta bugnati, come modellato su Palazzo Medici Riccardi (1444-1460) a Firenze. Le pareti interne erano lisce e intonacate e ricoperte di vernice bianca a gesso. Per spazi più formali, le superfici interne erano tipicamente decorate con affreschi.



Con il contributo di Le Pietre Srl