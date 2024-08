L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" IRCCS ha ricevuto la donazione di 1.000 preservativi da parte di Durex, brand leader nel mercato del benessere sessuale impegnato nella diffusione di una cultura della sessualità libera, protetta e consapevole.

I preservativi in questione saranno distribuiti agli utenti che afferiscono agli ambulatori del test e della Profilassi Pre-Esposizione – inquadrati all'interno della UOC Immunodeficienze virali – dove sono seguite stabilmente numerose persone a rischio di HIV e altre Infezioni Sessualmente Trasmesse.

Come spiegato dal dr. Andrea Antinori, Direttore del Dipartimento Clinico e della UOC Immunodeficienze virali, «la distribuzione dei preservativi rientra all'interno di un programma di prevenzione più ampio che comprende la profilassi pre-esposizione, la profilassi post esposizione, il counselling e lo screening periodico mediante test rapidi. È un gesto fondamentale per divulgare e ribadire l'importanza della pratica del sesso sicuro e della prevenzione».

«Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà di eccellenza come l'Istituto Spallanzani, supportandola nelle attività di prevenzione» ha dichiarato Paolo Zotti, Amministratore Delegato di Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) Spa, che commercializza il brand Durex in Italia. «Attività di questo tipo, al fianco di medici ed esperti, rappresentano per Reckitt e per Durex una missione unica. È pertanto fondamentale condividere con le persone l'importanza che il preservativo riveste nella tutela della salute personale e collettiva, oltre che nella prevenzione dalle infezioni sessualmente trasmesse, negli ultimi anni costantemente in aumento».

A questo proposito, nell'ambito del progetto “A Luci Accese”, Durex conduce da oltre sei anni l'Osservatorio “Giovani e Sessualità”, su un campione eterogeneo di 15.000 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni, e quello che emerge è un calo, sempre più significativo, dell'utilizzo del preservativo.

L'INMI Spallanzani, mediante la Commissaria straordinaria dott.ssa Cristina Matranga, ringrazia Durex Italia per «la sensibilità e la generosa donazione. Simili collaborazioni sono estremamente importanti in questa comune battaglia per contrastare e debellare l'HIV e tutte le Infezioni Sessualmente Trasmesse».







Fonte: Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" IRCCS