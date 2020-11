Come ha commentato Napoli la morte di Maradona? Queste le parole delle istituzioni.

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca:"Unico, irripetibile genialità, il più grande di tutti, il più amato di tutti. Un grande uomo di calcio, un grande uomo di sport che prima del mondo intero, ha fatto innamorare Napoli perché di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne l'anima. Ha contribuito a riaccenderne l'orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare".

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris:

"È morto Diego Armando Maradona, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità, ci ha reso protagonisti di un’era calcistica.Nel 2017 lo abbiamo reso nostro cittadino onorario, ma non perché fosse necessario, visto il legame viscerale con la nostra città, ma perché era un atto dovuto.Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e lacrime di felicità!Napoli ti ama, Napoli ti piangerà per sempre".



E dopo quello delle istituzioni, il cordoglio del Napoli, della sua squadra, che però è rimasta senza parole e da alcune ore pubblica dei post con le immagini di Maradona, dopo aver dichiarato in precedenza:

"Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.Diego 💙"



E i tifosi del Napoli? Attoniti, in lutto, compostamente hanno iniziato ad affluire al San Paolo dove alla recinzione stanno portando fiori, candele, foto, magliette, bandiere, per ricordare il loro affetto per Diego e per dimostrare quanto sia grande il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.