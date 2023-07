Il team di Pl4tform, accademia palermitana dedicata a chi vuol trasformare la propria passione per la musica elettronica in una vera carriera artistica, continua a proporre eventi e festival di qualità assoluta.

Il primo Pl4tform Festival si è infatti svolto nell'estate 2022 in Sardegna a Pula e ha portato sul palco il top dj siciliano Angemi. Sarà proprio Angemi, tra l'altro, a tenere lo stage finale di PL4FORM DJ, il primo corso per dj di Pl4tform, che inizia ad ottobre (info su Instagram qui: Instagram.com/p/Cu4vRPFs9OD)...

Tornando agli eventi proposti da Pl4tform, per l'estate '23 gli appuntamenti sono due. E sono molto diversi tra loro. Il primo è un party davvero esclusivo che prende vita a Panarea, al Raya, domenica 30 luglio 2023. Raya, negli anni ha ospitato artisti del calibro di Bob Sinclar, Lost Frequencies, Tony Humphries... Per un luogo così ricco di natura, qualità e musica d'eccellenza, Pl4tform ha ideato un gemellaggio altrettanto musicale, tra il Raya ed il prestigioso Cafè Mambo di Ibiza. Café Mambo è un luogo in cui il rito del tramonto è spesso accompagnato, nell'estate '23, dal sound di top dj come Robin Schulz, The Martinez Brothers, David Penn (Defected), Claptone, Fatboy Slim. Cafè Mambo ospita infatti ogni sera i top dj che più tardi si esibiscono nei club di riferimento sul'isola (Hi, Pacha, etc).

Il 30 luglio, nel bel mezzo del Raya Summer Fest, per rappresentare il sound di Café Mambo, si esibirà il suo dj resident Ryan Mcdermott. In console come special guest ci sarà anche Black Legend, top dj italiano che ha suonato nei migliori club del mondo tra i quali Pacha di Ibiza. Come produttore ha raggiunto la vetta delle chart internazionali con hit come "You see the trouble with me". Con loro anche Vincenzo Callea (Pl4tform). I biglietti per la serata sono disponibili qui rayasummerfest.it.

E che succede invece a Collesano, in provincia di Palermo, il 13 agosto '23? Ecco la seconda edizione di Pl4tform Festival. L'ingresso in questo caso sarà gratuito e sul palco, oltre Vincenzo Callea e Luca Lento (nella foto), i fondatori di Pl4tform, come headliner arriverà Fargetta. Simbolo della dance italiana nel mondo e del Deejay Time, Mario Fargetta nella sua lunga carriera ha messo a segno numerosi successi tra cui Get Far - "Shining Star", "All I Need", "Feel It" con i Tamperer... E' da sottolineare anche il fatto che l'opening del festival è affidato a due alunni del corso per Producer di Pl4tform. Lo scorso anno, proprio a Collesano, sono arrivati, primo e secondo al dj contest The Voice Day e grazie a Pl4tform la loro carriera musicale ha già preso la giusta direzione.



Pl4tform (si pronuncia Platform) è, in inglese, una creative factory palermitana che mette insieme: Academy, Recording Studios, Management & Strategic, Acoustic. E' la scuola perfetta per far crescere il proprio talento nell'ambito della musica elettronica. Pl4tform ha portato una propria masterclass dedicata alla techno di 1979 al RISO, il museo d'arte moderna più importante della Sicilia. Nel giugno '23 ha proposto un'altra masterclass, sold out, con il produttore Angelo Ferreri.