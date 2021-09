Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, l'incontro che a Reggio Emilia mercoledì sera ha visto ha visto la nazionale di calcio italiana impegnata contro la Lituania per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, può definirsi un incrocio tra un allenamento ed una passerella.

Allo Stadio Città del Tricolore, i campioni d'Europa allenati da Mancini hanno passeggiato vincendo 5-0, grazie ai gol della coppia d'attacco formata da Giacomo Raspadori e Moise Kean.

Il neo "riacquisto" della Juventus, Kean, ha segnato due reti, una rete per l'attaccante del Sassuolo, Raspadori, mentre il resto delle segnature si devono ad un "gollonzo" di Giovanni Di Lorenzo, al primo sigillo in Nazionale, e ad un'autorete del lituano Edgaras Utkus.

Il risultato poteva essere più rotondo se la fortuna avesse assistito le conclusioni di Gaetano Castrovilli, una finita sul palo, Gianluca Scamacca e Domenico Berardi.

Dopo il successo di ieri, l'Italia rimane in testa alla classifica del Gruppo C con 14 punti e una differenza reti di +11. Seconda la Svizzera a 8, ma con due partite in meno e una differenza reti di +3.

È stata una buona notizia quella arrivata ieri sera da Belfast, dove la Svizzera non è andata al di là del pari contro l'Irlanda, rendendo così più semplice la sfida di ritorno con gli elvetici, in programma all'Olimpico il 12 novembre, prossimo appuntamento degli azzurri per le qualificazioni al mondiale.

Questo il commento alla partita del Ct Roberto Mancini: "Nonostante le assenze di tanti giocatori, i giovani hanno risposto bene. La squadra avversaria non è stata di grande valore, ma fare cinque o sei gol non è mai semplice. Il pareggio della Svizzera dimostra che sempre si può sbagliare, ma l'importante è mantenere la calma e la tranquillità. Così non avremo problemi".