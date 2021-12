Continua a diffondersi in maniera preoccupante il virus a Milazzo: oggi nuovo aumento di 5 positivi ed il dato complessivo di persone contagiate da Covid che sale a 236, una situazione che ovviamente accresce i timori per quanto sta accadendo nella città del Capo, al pari degli altri centri della provincia e dello stesso capoluogo, specie in considerazione del tasso di contagiosità elevato, che si sta registrando e per l’incremento di tamponi molecolari presso il drive in dell’Usca.

Nell’ultima settimana anche a Milazzo l’incidenza dei contagi sembra superare le percentuali fissate; quindi non sono da escludere a stretto giro anche nuovi rigorosi provvedimenti da parte delle autorità regionali.