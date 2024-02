Se ne parlerà martedì 27 febbraio a Napoli presso Synlab SDN in piazza Amedeo 9.

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “La Salute in un Talk”, promosso da SYNLAB SDN. Martedì 27 febbraio a partire dalle 18.30 in piazza Amedeo, 9 a Napoli, si parlerà di prevenzione e cura dell’occhio nell’ambito dell’incontro dal titolo: “Le patologie dell’occhio più frequenti e la chirurgia della cataratta”.

Con gli specialisti dell’équipe medica di SYNLAB SDN, composta dagli oculisti: Antonio Bonaiti, Giuseppe De Simone e Amleto Felicitati, verranno approfondite cause, fattori di rischio e tecniche all’avanguardia per la diagnosi e la cura di difetti visivi come miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo, insorgenza della cataratta, maculopatie, glaucoma e di altre patologie della retina che possono notevolmente danneggiare l’apparato visivo e incidere negativamente sulla qualità della vita.

Un particolare focus, all’interno dell’incontro di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, verrà dedicato alla problematica della cataratta, prima causa di cecità e ipovisione nel mondo secondo i dati Oms e patologia che in Italia colpisce l’8% della popolazione tra i 70 e i 74 anni, il 12% tra i 75 e gli 80 anni e il 17% di quella over 80 (dati Sistema Sanitario Nazionale). Sono in crescita, comunque, i casi di cataratta precoce, che colpiscono soggetti di età inferiore ai 50 anni, soprattutto in presenza di patologie come diabete, familiarità, eccessiva esposizione al sole o cure prolungate a base di cortisonici.

«Ogni anno, in Italia, oltre 600.000 persone vengono sottoposte ad un intervento di cataratta - afferma Antonio Bonaiti - nella quasi totalità dei casi, il problema può essere facilmente risolto grazie ad un intervento di microchirurgia rapido e indolore, con dimissione immediata, effettuato con metodologie e tecniche di ultima generazione. Tale intervento, in alcuni casi, consente anche di liberarsi definitivamente degli occhiali da vista. E’ importante, ad ogni modo, nel campo dell’oculistica, agire sempre in modo precoce per evitare l’insorgere della problematica, sin dalla giovane età, evitando quei comportamenti che possono mettere a rischio la salute dell’occhio. Nel corso dell’incontro promosso da SYNLAB SDN dedicheremo molta attenzione al tema della prevenzione, analizzando anche le moderne tecniche d’intervento disponibili presso il Medical Center di Via Gianturco, 113 a Napoli».

I partecipanti over 60 all’incontro di prevenzione potranno usufruire di una visita gratuita con l’équipe di specialisti di SYNLAB SDN, mentre i partecipanti under 60 di una tariffa agevolata sulla visita con fondo oculare e OCT (tomografia a coerenza ottica).