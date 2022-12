Come informa il sito del Senato, il Governo, tramite il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del ddl di bilancio 2023, nel testo identico a quello approvato dalla Camera.

Giovedì 29 dicembre, dalle ore 9, sono previste le dichiarazioni di voto (in diretta Rai) e la votazione nominale con appello; seguirà la votazione elettronica sul ddl (nel suo complesso) che è stato discusso in Aula mercoledì 28 dicembre, nel testo Camera (A.S. 442), senza la relazione della 5a Commissione, con la votazione degli articoli della II Sezione (da 2-21).

Ed in relazione alla "coerenza" del governo Meloni e del "suo" premier, il Movimento 5 Stelle l'ha ricordata in questa maniera:





