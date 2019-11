Roger Federer e Rafa Nadal, una grande rivalità sportiva che va avanti da oltre dieci anni e che emoziona i tanti appassionati di tennis.

Lo svizzero ha conquistato in carriera 20 tornei del Grande Slam, lo spagnolo invece 19, per una lotta avvincente e incerta, che vede in corsa anche Novak Djokovic a quota 16.

Eppure Roger Federer continua ad elogiare l'avversario, a tal punto da definirlo un vero esempio per tutto lo sport dopo la conquista della Coppa Davis da parte degli spagnoli, con protagonista assoluto il maiorchino, a dimostrazione che tra i due l'affetto e la stima non sono mai mancati. Per la serie... viva lo sport vero e la sana rivalità.

Rafa Nadal, 33 anni, ha concluso la stagione 2019 in testa alla classifica ATP per la quinta volta in carriera, con 800 punti di vantaggio su Djokovic e 3mila su Federer.

Pochi giorni fa, ad un match di esibizione disputato in Messico contro Alexander Zverev, vinto 3-6, 6-4, 6-2 da Roger Federer hanno assistito ben 42.517 persone che hanno gremito l'impianto Plaza Mexico. Roger Federer ha commentato l'evento via social, con queste parole: "Una serata magica assoluta a Città del Messico. Grazie a tutte le 42.517 persone che hanno raggiunto un nuovo record mondiale. Questo è per te. Viva Mexico".