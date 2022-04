Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Intervista a Silky Hearts.

Raccontateci di voi dai vostri primi passi ad oggi nel campo musicale.

Siamo i Silky Hearts, un gruppo rock di Roma all’attivo da un anno formato da 4 elementi (Cantante/pianista; Chitarrista; Tastierista/Bassista e Batterista).

Proponiamo brani inediti in lingua inglese.

Partendo dall’esecuzione di cover abbiamo col tempo iniziato a comporre e proporre brani inediti esibendoci nei locali di Roma.

Cosa vi aspettate dalla partecipazione a questo contest.

Il nostro augurio è di ottenere maggiore esperienza e notorietà, sperando così, di raggiungere il maggior numero di persone con la nostra musica.

Quanta importanza ha la musica nella vostra vita.

A parer nostro la musica rappresenta l’espressione artistica più importante nella nostra vita.

Non si tratta unicamente di un hobby ma di una vera e propria necessità.



Qual è il cantante preferito di ognuno di voi o quello che vi ha ispirato maggiormente?

La nostra musica prende ispirazione dal panorama Rock anni 70-80, tuttavia al contempo ogni elemento del gruppo ha spunti musicali differenti che vanno ad influire in maniera personale sul nostro stile.

Il vostro genere?

Il nostro genere è improntato sul Rock in tutte le sue sfaccettature.

Tuttavia cerchiamo di ottenere dalle nostre composizioni una nostra identità.

Si può vivere senza musica?

Riteniamo che non sia possibile rispondere in maniera universale a questa domanda ma secondo noi la musica è di vitale importanza e quindi non ne possiamo fare a meno.

Cosa pensate del panorama musicale italiano?

Attualmente nel panorama musicale italiano troviamo pochi artisti che catturano la nostra attenzione.