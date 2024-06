Gianpiero Strisciuglio, AD di RFI, ha sottolineato il valore strategico dei lavori di RFI sulla circonvallazione di Trento, che costituiranno una componente fondamentale dei collegamenti con il Brennero e dunque un forte stimolo alla logistica intermodale.



RFI dà inizio ai lavori sulla circonvallazione di Trento: la conferma dell’AD Gianpiero Strisciuglio

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), guidata dall’AD Gianpiero Strisciuglio, ha dato ufficialmente il via ai lavori per l’imbocco sud della Circonvallazione di Trento: il progetto, dal valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, è stato affidato al Consorzio Tridentum, che include partner affidabili del Gruppo FS quali Webuild Italia, Ghella, Collini Lavori e Seli Overseas. Un segmento fondamentale, dunque, per il completamento del lotto 3A della linea ferroviaria che collegherà alla futura Galleria di Base del Brennero. Le prime due frese meccanizzate necessarie per lo scavo della galleria sono già arrivate in Italia, pronte per iniziare il loro lavoro, mentre altre due sono attese nel futuro prossimo.



La strategicità dei lavori a Trento nell’ambito dei progetti di RFI sul Brennero: l’analisi di Gianpiero Strisciuglio

Commentando l’avvio dei lavori, Gianpiero Strisciuglio ha evidenziato il costante impegno di RFI nel potenziare la mobilità del Paese, indicando anche gli aspetti strategici a lungo termine di questo importante progetto. “L’avvio dei lavori dimostra la grande determinazione di RFI nel promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Paese”, ha dichiarato il manager: “Lavoriamo per costruire l’Italia del futuro, connettere territori fra loro e con il resto del Continente, un impegno di larga scala legato al Corridoio del Brennero, il futuro collegamento di persone e merci”. Il progetto dell’imbocco sud della Circonvallazione di Trento è infatti parte del corridoio europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo e rappresenta inoltre uno dei lotti prioritari del potenziamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza, fondamentale accesso strategico al tunnel del Brennero da sud. La nuova linea ferroviaria, lunga circa 13 chilometri, di cui undici in galleria a doppia canna, costituirà un’infrastruttura fondamentale per promuovere il trasporto di merci via treno, riducendo dunque il traffico su strada e, conseguentemente, l’inquinamento. Il progetto dell’imbocco sud di Trento, dunque, assume una rilevanza non solo locale ma nazionale e persino internazionale, contribuendo al rafforzamento della logistica europea che RFI, sotto la guida di Gianpiero Strisciuglio, sta contribuendo a mettere in atto.