Ha preso il via oggi presso numerose farmacie cittadine l’iniziativa benefica denominata “farmaco sospeso”, promossa dall’Associazione Hermes col patrocinio del Comune di Milazzo.

L’iniziativa è volta a sostenere tutte quelle persone in difficoltà nell’acquistare farmaci da banco e consiste nella possibilità per gli utenti di donare attraverso dei salvadanai realizzati dall’Associazione Hermes, allocati all’interno delle Farmacie ricadenti sul territorio comunale aderenti all’iniziativa, un contributo per l’acquisto dei farmaci.

Col ricavato saranno realizzati dei buoni acquisto per farmaci da banco, che verranno consegnati dai volontari dell’Associazione Hermes a nuclei familiari in stato di bisogno, individuati di concerto con il Servizio Sociale comunale.

Soddisfazione è stata al riguardo espressa dall’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri, il quale ha ringraziato l’Associazione Hermes e le farmacie cittadine per la lodevole iniziativa portata avanti a sostegno di quei cittadini milazzesi, che anche per l’attuale situazione pandemica non dispongono delle risorse necessarie per l’acquisto dei farmaci.

Ancora una riduzione di positivi al Covid a Milazzo: sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’ASP al Sindaco il report aggiornato registra infatti 139 contagiati, 4 in meno rispetto al dato di ieri.