La PlayStation 5 o se si preferisce PS5 che prenderà il posto della PS4, uscita ormai nel lontano 2013, sarà la console più veloce di sempre... almeno secondo Sony.

PS5 sarà presentata in un evento ad hoc il prossimo febbraio. IN base a ciò che si "vocifera" il nuovo prodotto avrà un supporto SSD per ridurre quasi a zero i tempi di caricamento, forse il supporto per gli 8K, una cpu di primo livello per velocizzare la gestione della grafica e la piena compatibilità con i titoli realizzati per la PlayStation 4.

Inoltre, la notizia che Sony sia anche alla ricerca di un senior cloud engineering manager, fa ritenere che novità siano previste anche dal mondo della "nuvola".