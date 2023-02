I Gazillion Zero nascono a Roma e iniziano il loro percorso musicale alla fine del 2022, unendo la passione per la synth music e l'electropop degli anni '80 aggiornandola a sonorità sperimentali e attuali.

Esordiscono con un EP omonimo contenente due brani, nelle loro versioni estese e radio, intitolati "Darkest Night" e "Man Of Universe", con relativi video sul proprio canale ufficiale Youtube, dove ottengono un buon successo di visualizzazioni e di gradimento anche oltreoceano, con recensioni positive da altri youtuber, nonostante il progetto sia totalmente indipendente.

Darkest Night racchiude il senso di smarrimento ma anche di totale libertà che la notte può dare a ciascuno di noi. Le parole si intrecciano su un tessuto sonoro dove i sintetizzatori sembrano confondersi con i toni scuri della notte, creando un amalgama perfetto in cui perdersi e alla fine ritrovarsi.

Man Of Universe è un'esortazione a raggiungere la consapevolezza di non badare ai giudizi negativi, di apprendere ma non di essere intimoriti dagli altri, di poter dare solo quando finalmente hai qualcosa da dire, di staccarsi anche da certi vincoli che ci attaccano alle ovvietà terrene. Essere un tuttuno con l'universo.

L'EP esce ufficialmente su tutte le piattaforme principali come Spotify, iTunes, Deezer, Bandcamp ed in progetto c'è la realizzazione di un album completo a cui i due membri del gruppo stanno lavorando.

I Gazillion Zero sono:

Fabio Andreozzi, multi tastierista appassionato di vintage synth, compositore e arrangiatore.

Valerio Verrecchia, bass, drums programming, guitars, keyboard, vocalist, compositore e produzione finale.

Tutte le informazioni su dove trovare i brani e i relativi canali ufficiali potete trovarle al seguente link:EPK