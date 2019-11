Troppo spesso leggiamo di arresti di persone nullatenenti, persino criminali, che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Probabilmente tutti ci chiediamo che cosa può "importare" a gente che vive nella criminalità o ancora nella necessità e nella disperazione essere scoperta dalla Guardia di Finanza e indagata.

Sorrido quando vedo la faccia di "Giggino da Pomigliano" che sembra dimenticarsi le origini e la storia.

In un paese dove l'arte di arrangiarsi e l'inventiva è tanto alta, dove la gente per vivere vendeva e vende sigarette, accendini e fa il parcheggiatore, gente che davvero deve arrangiarsi per vivere, nel paese della truffa del pacco a Forcella e dei campanellini e carte alla stazione... abbiamo la guardia di Finanza che vigila.

Giggino di Maio ma ci stai per caso prendendo per c..? E come mai accade ancora questo? (Ho visto un'anziana donna raccogliere scarpe nella spazzatura e un vecchietto raccogliere una mela a terra. Questa non è l'Italia che mi piace)