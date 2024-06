In una fase in cui la sostenibilità ambientale è al centro delle politiche globali, Ares Ambiente si distingue come leader nella gestione e nell’esportazione sostenibile dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi. Con sede a Treviolo (BG) e fondata nel 2008 da Marco Domizio, l’azienda opera in tutto il territorio italiano, dimostrando un impegno costante verso pratiche ambientali responsabili e innovative.



Ares Ambiente: gestione sostenibile dei rifiuti nel rispetto delle normative

Ares Ambiente opera secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza adempiendo al Regolamento Europeo (CE) n. 1013/2006 e alla Convenzione di Basilea, due pilastri fondamentali nella regolamentazione del trasporto transfrontaliero dei rifiuti. La scrupolosa osservanza di tali normative garantisce che ogni fase del processo di esportazione rispetti gli standard internazionali più rigorosi, promuovendo la sicurezza e l’efficienza nel recupero e smaltimento dei rifiuti. Uno degli elementi chiave del successo aziendale è la gestione accurata dell’intero ciclo di esportazione dei rifiuti. Ares Ambiente assicura infatti la tracciabilità completa, dall’origine dei rifiuti alla destinazione finale, offrendo soluzioni trasparenti e responsabili. Questa tracciabilità non solo favorisce la conformità alle normative vigenti, ma promuove anche l’adozione di pratiche sostenibili in grado di tutelare l’ambiente.



Ares Ambiente: competenze avanzate e partnership strategiche

Il successo di Ares Ambiente è frutto di competenze tecniche avanzate e di solide partnership con impianti di smaltimento esteri. La gestione delle procedure di notifica e organizzazione dei movimenti dei rifiuti richiede infatti una profonda conoscenza delle normative internazionali e una capacità tecnica di alto livello. La collaborazione con centri di smaltimento esteri, inoltre, permette al Gruppo di rispondere efficacemente alle esigenze di smaltimento delle realtà produttive italiane, offrendo soluzioni efficienti e sostenibili. L’azienda va oltre il semplice rispetto delle normative vigenti, confermandosi come un punto di riferimento nel settore della gestione dei rifiuti grazie all’adozione di tecnologie avanzate e processi ottimizzati. Ares Ambiente investe costantemente in innovazione per diminuire l’impatto ambientale dei rifiuti esportati, contribuendo in maniera significativa alla protezione del nostro Pianeta.