Il personale qualificato "Info team"cioè il personale specializzato nella comunicazione e nel reclutamento, dell'82° Reggimento Fanteria "Torino" (unità alle dipendenze della Brigata Meccanizzata "Pinerolo") ha incontrato nei giorni scorsi, gli studenti delle scuole superiori della provincia di Barletta-Andria-Trani che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro.

L'incontro con gli studenti rientra nell'ambito delle conferenze di informazione e orientamento promosse dallo Stato Maggiore dell'Esercito per l'anno scolastico 2019/2020.

L'Esercito Italiano sostiene il reclutamento dei giovani potenzialmente in grado di assicurare standard di professionalità motivanti e sempre più elevati, a testimonianza di come la preparazione morale, etica e professionale del personale militare rappresentino, oggi giorno le fonda,menta della Forza Armata.

La formazione, l'addestramento, e la specializzazione del personale sono ingredienti essenziali per un'istituzione quale l'Esercito, Italiano, fondato su valori e tradizioni e al giorno d'oggi moderna, supportata dalla tecnologia al servizio del soldato, in grado di affrontare complessità e la continua evoluzione degli scenari operativi nonché alle sfide quotidiane in cui uomini e donne sono chiamati a operare.

In particolare durante presso gli Istituti scolastici, dopo un briefing e video informativi sull'Esercito Italiano sono state illustrate le modalità concorsuali e di arruolamento nella categoria Volontari in Ferma Prefissata: Sottoufficiali ed Ufficiali.

Da parte degli studenti c'è stata una forte curiosità ed interesse, curiosità e interesse che sempre più giovani rivolgono alla Forza Armata e alla carriera militare, a dimostrare come l'82° Reggimento Fanteria "Torino" e l'Esercito siano realtà concrete presenti sul territorio locale ed al tempo stesso una importante risorsa del nostro "Sistema Paese".