Un giorno una signora ha commentato un mio articolo post spiegando quanto fosse poco utile che mi battessi per portare in giro l’informazione e convincere le donne alla prevenzione. Che dovevo occuparmi di stimolare la ricerca per aiutare noi donne malate di cancro all’ovaio. Noi, avevamo bisogno di aiuto, quelle sane stavano bene!

Rimasi di sasso e non ricordo, in questo momento, se ho risposto, tanto lo stupore che ancora mi insegue.

Sono stata bene finché non sono stata male e avrei voluto tantissimo che qualcuno mi avesse informata in tempo. Parlare alle Donne è diventato il mio obiettivo. Informarle per farle restare sane. Raccontare i sintomi che si affacciano lentamente e si inspessiscono nel tempo: mal di pancia, mal di stomaco, gonfiore e difficoltà a mangiare, senso di sazietà, urgenza e frequenza urinaria, aumento della dimensione addominale, dolore pelvico, dolore addominale, stipsi, colite. Sintomi ripetuti nel tempo. Iniziano lenti e poi si aggiungono uno all’altro e non se ne vanno più. Dobbiamo sapere come controllarci: transvaginale, ecografia pelvica, CA 125. Dobbiamo imparare ad ascoltare il nostro corpo.

Dobbiamo pretendere di essere informate per poter arrivare in tempo e proteggere la propria vita. E parlare anche alle Donne come me per far sapere le cure, le nuove terapie disponibili, dove andare a curarsi, del test genetico BRCA…, di qualità della vita durante le terapie.

Ne ho parlato con la Professoressa Ketta Lorusso, Professore associato di ostetricia e ginecologia, Responsabile UOS Programmazione ricerca clinica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, da 25 anni impegnata nella ricerca e nella cura del cancro ovarico, nella diretta Facebook del 21 marzo 2023, che trovate sulla mia pagina facebook. Informazioni importanti per tutte che devono essere ascoltate. Informazioni che ci parlano di vita.

Ognuno di noi ha interesse a restare sano, a essere informato, a conoscere e sapere. Questa è la prevenzione: poter arrivare in tempo e poter continuare a godere della vita.

Il problema della prevenzione? La paura.

Non facciamo vincere la paura, facciamo vincere la vita: oggi, sempre!

Abbi Cura Di Te è GRATIS al link

luisanda-dellaria.weebly.com