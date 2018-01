Il museo più sexy del Mondo. L'Archeologico di Napoli nel video di Mistery of Love

E' la colonna sonora del momento: Mistery of Love, main theme del film Call me by Your Name (Chiamami col tuo nome), candidato a 4 premi Oscar.

Nel video di Sufjan Stevens autore del pezzo cui è andata la nomination come "Best original song" si mostrano diverse immagini di sculture esposte nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei più importanti d'Europa.

La sensualità dei corpi perfetti ritratti magistralmente dal regista del video hanno già valso al museo l'epiteto di "museo più sexy del mondo". Tutti i dettagli nell'articolo di Famedisud.