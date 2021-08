39 le medaglie ottenute dall'Italia a Tokyo dopo il bronzo conquistato da Abraham Conyedo Ruano nella categoria 97 kg della Lotta libera maschile dopo aver superato prima il canadese Jordan Steen per 4-2, poi, vincendo poi la finale per il 3° posto contro il turco Suleyman Karadenz 6-2, nonostante essere stato in svantaggio (0-2) per la prima parte di gara.

Nella giornata di chiusura speranza di medaglia per la squadra italiana di ginnastica ritmica, che si è qualificata 3ª, dietro a Bulgaria e Russia, tra le otto finaliste che domani si contenderanno il podio.





Questo il nuovo medagliere azzurro:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Martina Batina, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi - Scherma - Fioretto a squadre BRONZO Lucilla Boari - Tiro con l'arco - Individuale femminile BRONZO Simona Quadarella - Nuoto - 800 sl BRONZO Irma Testa - Pugilato - 57 kg ARGENTO Mauro Nespoli - Tiro con l'arco - Individuale maschile BRONZO Antonino Pizzolato - Pesi - 81 kg BRONZO Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi - Nuoto - 4x100 misti ORO Gianmarco Tamberi - Atletica leggera - Salto in alto maschile ORO Lamon Marcell Jacobs - Atletica leggera - 100 metri maschile ARGENTO Vanessa Ferrari - Ginnastica artistica - Corpo libero ORO Ruggero Tita, Caterina Marianna Banti - Vela - Nacra 17 ORO Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna - Ciclismo - Inseguimento a squadre su pista BRONZO Gregorio Paltrinieri – Nuoto – 10 Km ARGENTO Manfredi Rizza – Canoa – K1 200 ORO Massimo Stano – Atletica leggera – Marcia 20 Km ARGENTO Elia Viviani – Ciclismo – Omnium BRONZO Viviana Bottaro - Karate - Kata ORO Antonella Palmisano – Atletica leggera – Marcia 20 Km ORO Luigi Busà – Karate – Kumite ORO Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu – Atletica leggera – Staffetta 4 x 100 BRONZO Abraham Conyedo Ruano - Lotta libera - 97 kg





Crediti: twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1423987233330130949