La Juventus, appena tornata dal tour USA, si appresta ad affrontare le ultime due amichevoli del precampionato, la prima sarà la classica partita in famiglia a Villar Perosa che si giocherà giovedì 4 Agosto, la seconda contro l’Atletico Madrid dell’ex Morata il 7 Agosto a Tel Aviv.

I bianconeri oltre a concentrarsi sul campo, pensano anche a come sfoltire e migliorare la rosa, con Arrivabene e Cherubini al lavoro per le cessioni di Arthur al Valencia e nelle ultime ore anche di quelle che riguardano Rugani e Rabiot, con il primo che potrebbe volare in Turchia al Galatasaray che avrebbe offerto 10 milioni alla Juventus, mentre il secondo potrebbe tornare in patria, al Monaco, che questa sera giocherà il turno preliminare di Champions League.

Una volta portate a termine queste cessioni, la dirigenza avrà la possibilità di far partire l’assalto decisivo per Zaniolo, ma senza sottovalutare l’idea Milinkovic-Savic tornata di moda negli ultimi giorni. I bianconeri avranno bisogno di sostituire, in caso di partenza, Daniele Rugani e il nome più plausibile è Milenkovic della Fiorentina. Gli ultimi tasselli sono l’esterno sinistro, con il nome di Filip Kostic, che insidia, di nuovo, Alvaro Morata viste le difficoltà trovate nel trattare col club dello spagnolo, e il centrocampista, con Leandro Paredes sempre al centro dei pensieri della società torinese.

Ora la Juventus deve decidere in fretta cosa fare, con poco meno di un mese alla fine del mercato.