Il teatro, fondamentale momento di aggregazione umana, in questo momento che ricorda da vicino le pestilenze, come quella della Londra di Shakespeare, è fermo.

Tuttavia, le nuove tecnologie offrono oggi a quest’arte senza pari, la possibilità di esprimersi e raggiungere il pubblico. In particolare il teatro ha la possibilità di coinvolgere il pubblico dei bambini che devono sopportare un periodo psico-fisico pesante. Il Teatro Le Maschere di Roma è tra i teatri che si sono organizzati con appuntamenti in streaming . Si terrà lunedì 6 aprile alle 15:00, “Cenerentola”, il terzo appuntamento con il Teatro Le Maschere in streaming sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/teatrolemaschere/?ref=br_rs

Il pubblico di bambini potrà prendere spunto dallo spettacolo per creare tutti i disegni che vorrà e inviarli direttamente all'indirizzo mail seguente per vederli pubblicati sui social del Teatro:

comunicazione@teatrolemaschere.it

L’ accesso è totalmente gratuito.

Il terzo appuntamento sarà lunedì 6 aprile alle ore 15, sempre sulla sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere, con lo spettacolo CENERENTOLA, liberamente tratto dalla fiaba di Charles Perrault, scritto da Carla Marchini e Alessandro Cercato, con la regia di Gigi Palla. Martina Carletti, Natalia Cavalleri, Marco Mattiuzzo, Noemi Parroni, Simonetta Solder, citati in ordine alfabetico, fanno parte del cast. Cenerentola, fanciulla maltrattata dalla sua matrigna e dalle due sorellastre, grazie a Carolina la Fata Madrina realizzerà i suoi sogni sposando il fortunato Principe! In scena ci saranno anche i suoi amici… “vicini di camino“: due simpatici topini che ascolteranno insieme al pubblico in sala, fatto di grandi e piccini, la storia di Cenerentola. “Cenerentola”, favola per antonomasia , come molte altre favole è la rappresentazione di un rito di iniziazione, un rito di passaggio come dicono gli antropologi, dove ogni personaggio rappresenta un archetipo della vita. Le difficoltà della protagonista sono le difficoltà per diventare adulti, lo sguardo benevolo e risolutore della fata è lo sguardo e l’aiuto della mamma. Su un copione volutamente semplice e diretto, è stato pensato uno spettacolo che offrisse ai più piccini un insegnamento, una morale, addolcita però da momenti comici e leggeri.

I prossimi appuntamenti del teatro in streaming al Teatro Le Maschere, si terranno lunedì 13 e 20 aprile, sempre alle ore 15.00. Il 13 aprile vi aspettiamo con “Stellina”.



