Perché entrare in un franchising anziché iniziare da solo

Pochissime persone hanno le capacità o le competenze naturali per essere efficienti in tutti gli aspetti della gestione di un business di successo. È qui che entra in gioco l'esperienza del franchisor.

Le organizzazioni di franchising offrono una struttura per il lancio, la gestione e la crescita di un'impresa. In effetti, il franchisor di successo fornirà l'intero quadro attorno al quale è costruita l'azienda. I franchisor di solito creano manuali operativi completi e programmi di formazione per i loro titolari di franchising che coprono il marketing, le operazioni, la contabilità, la tecnologia e altre aree specifiche del particolare modello di business. Queste efficienze sono progettate per consentire ai proprietari di franchising di guadagnare di più e spendere meno tempo e sforzi di quanto sarebbe altrimenti necessario per aprire e gestire un'attività simile per conto proprio.

Collaborazione

Il modello di organizzazione in franchising offre all'affiliato la possibilità di crescere con un marchio comune e condividere i vantaggi di un gruppo più ampio di proprietari di aziende. Sebbene ogni azienda sia di proprietà e gestione indipendente, tutti i franchisee condividono i benefici collaborativi dell'organizzazione attraverso il supporto e la supervisione del franchisor, tra cui:

- Le risorse pubblicitarie di gruppo non sono generalmente disponibili per i proprietari di piccole imprese indipendenti

- Possedere la propria attività e prendere decisioni quotidiane da soli, guidati dall'esperienza di un'impresa commerciale di successo

- La capacità di vendere prodotti e servizi ai mercati che i punti vendita di proprietà dell'azienda hanno difficoltà a servire a causa dei maggiori costi operativi e della minore motivazione dei dipendenti nei punti vendita di proprietà dell'azienda

- Il vantaggio di marchi di servizio, marchi registrati, informazioni proprietarie, brevetti e / o design riconosciuti e comprovati

- Formazione da parte di operatori di successo

- Un minor rischio di fallimento e / o perdita di investimenti rispetto a se si dovesse iniziare la propria attività da zero

- Essere parte di un'operazione uniforme, il che significa che tutti i franchising condivideranno lo stesso aspetto fisico interno ed esterno, lo stesso prodotto, lo stesso servizio e la stessa qualità del prodotto e la consapevolezza generale del marchio del cliente

- Supporto operativo da parte del franchisor, sia prima che dopo il lancio della tua impresa, in settori quali finanziamento, contabilità, formazione dei dipendenti e procedure operative

- Un'opportunità per migliorare le tue capacità di gestione all'interno di un modello aziendale consolidato che non potresti sperimentare nella maggior parte delle situazioni lavorative

Dal punto di vista del franchisor, questa collaborazione:

- Offre al franchisor un metodo di rapida espansione

- Diffonde la comunicazione e la consapevolezza del marchio su una vasta rete di titolari di franchising

- Permette alla comunità di proprietari di franchising di crescere grazie a un sistema e supporto duplicabili

- Offre un maggiore potere d'acquisto di beni e servizi a causa del maggiore volume con i fornitori

- Permette di sviluppare nuovi prodotti e servizi sul campo con più test e input

- Fornisce un flusso di cassa costante al franchisor per facilitare la crescita complessiva del sistema

- Può finanziare lo sforzo di riconoscimento del marchio per crescere a livello nazionale e globale

Il fattore libertà

La maggior parte delle persone cerca tre elementi comuni nella scelta di un business in franchising:

- Flessibilità

- Soldi

- Status



Questi tre elementi sono importanti per una serie di motivi e sembrano essere denominatori comuni quando le persone cercano un nuovo business come percorso di carriera. La flessibilità è sempre stata un pulsante per gli imprenditori che si scambiano la stabilità di un "vero lavoro" per la libertà che deriva dall'essere il loro capo. Il denaro, o reddito, è sempre un fattore ma sorprendentemente è raramente il più importante. Conosciamo molte persone che hanno lasciato enormi salari perché erano infelici, per perseguire il sogno americano e avviare un'attività. Lo status è una categoria onnicomprensiva che include non solo titoli e posizione, ma più importante, la sensazione di scopo che si ha e di essere parte di qualcosa di significativo.

Possedere un franchising può fornirti tutti e tre questi elementi se gestisci l'attività con successo e gestisci correttamente il tuo tempo e le tue risorse.

I proprietari di franchising felici fanno più soldi

È stato detto che se ami ciò che fai, non puoi fare a meno di riuscirci. C'è molta verità in questa affermazione. Se riesci ad allinearti con un franchising che si adatta perfettamente, sarai molto più felice, il che a sua volta porterà ad una maggiore produttività. Questa è una filosofia semplice che è spesso trascurata. Alcune organizzazioni di franchising hanno sofferto perché hanno perso di vista questa realtà durante le fasi di rapida crescita.

La crescita esplosiva che molte esperienze in franchising viene definita "crescita del bastone da hockey" a causa del modo in cui è tracciata su un grafico a linee. A volte le aziende hanno così tanto successo e crescono così in fretta che sembrano dimenticarsi delle piccole cose che li hanno resi in primo luogo di successo. In questo caso, il loro successo iniziale può portare al loro fallimento finale. Un'organizzazione in franchising che dimentica che la propria comunità di titolari di franchising è in realtà la loro base "clienti" (ognuno dei quali dovrebbe essere trattato con rispetto e con un occhio per renderli soddisfatti) di solito scende come un castello di carte.

Pensa a questo per un momento: se il franchisor capisce che i suoi franchisee sono il cuore e l'anima del loro successo e capiscono una premessa molto basilare - se i franchisee sono felici allora genereranno più entrate - quindi si baserà su quella reputazione e il modello finanziario. Ma se il franchisor vede i suoi affiliati semplicemente come ingranaggi in una ruota che non meritano rispetto, il sistema alla fine fallisce - e non perché il prodotto finale è scarso, ma perché la forza vendita che presenta il prodotto al pubblico non è soddisfatta. Lo vediamo troppo spesso.

Mentre valuti le organizzazioni in franchising, assicurati di indagare sul loro impegno nei confronti dei titolari di franchising e sui loro piani di sviluppo futuri per consentire ai loro affiliati di godere di una crescita e di un successo continui.



Con il contributo di Personalizzatela Franchising