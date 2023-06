Le leggende popolari sono ricche di storie sugli spiriti di donne che hanno fatto la storia della città, vagano soprattutto tra il Parco Sempione e Porta Nuova, ma tutta la città nasconde tracce di un passato oscuro e ignoto fatto di racconti terrificanti e delitti spaventosi. Questa è la storia della Dama Velata di Parco Sempione.

Parco Sempione, il più grande parco di Milano, è un luogo molto frequentato da turisti, ben posizionato nel centro della città e vicino al Castello Sforzesco, oggi è un magnifico giardino pubblico, ma nasconde una presenza davvero inquietante.

Durante le serate estive, quando il sole tramonta, sarebbe stata avvistata una strana donna vestita completamente di nero, con il volto coperto.

La donna dall’atteggiamento schivo, ma seduttivo non ama attirare verso di sé alcuna attenzione, di solito la si può incontrare nella parte del sentiero che si trova nelle vicinanze del laghetto artificiale avvolta da un dolce profumo di violetta, ma, solo se non viene disturbata da forti rumori. In questo caso sparisce nel nulla e, per diversi giorni non riappare.

I primi avvistamenti risalgono alla fine dell’Ottocento, poco dopo l’ultimazione dei lavori di risistemazione del parco sui resti dell’antico parco visconteo che circondava il Castello Sforzesco e l’ultimo al 2012, un ragazzo bresciano e sono tutti stranamente simili.La donna mis

teriosa condurrebbe solamente i prescelti che possono avvicinarla, in una misteriosa villa all’interno del parco, la cui esistenza non è mai stata provata. Qui invita gli uomini a ballare con lei per ore, facendoli innamorare perdutamente, ma chiunque tenti di osservare il suo viso nascosto dal velo, impazzirebbe e, in una sorta di trance, che vagherebbe smarrito nel parco.

Per alcuni questa villa dalle stanze illuminate a lutto da candelabri e arredate con antichi suppellettili, sarebbe una dimensione creata dalla stessa dama nera. All’interno c’è una bara aperta che contiene una giovane dai capelli neri e dalla carnagione chiara.

Questi avvistamenti sono dovuti a un fenomeno paranormale, oppure è una classica leggenda metropolitana?

Esiste una figura storica che avrebbe ispirato la leggenda della Dama Nera di Parco Sempione e potrebbe essere quella di Isabella da Lampugnano che, accusata di stregoneria, dopo essere stata torturata con il supplizio della ruota, il 22 luglio 1519 fu arsa viva in piazza Vetra.

Altri ritengono che la vera identità della Dama Nera sia invece quella di Bianca Maria Scapardone, contessa della nobile famiglia degli Challant, al centro di scandali e torbide trame, che morì decapitata nel 1526 nel cortile del Castello Sforzesco, ma questa è un’altra storia che abbiamo già raccontato.



Sia come sia, lo spettro della Dama Velata si manifesta da quasi duecento anni nel centro di Milano, ma nessuno è ancora riuscito a descriverla con precisione.