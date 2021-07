Tunisia. 43 i migranti dispersi, quasi sicuramente annegati, e 84 quelli salvati salvati dopo che la loro imbarcazione, partita dal porto di Zuwara sulla costa nord-occidentale della Libia, si è rovesciata al largo di Zarzis, secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa tunisina. Le persone salvate provengono per lo più da Sudan, Eritrea e Bangladesh.

Nel frattempo, circa 200 Km ad est, sono stati recuperati i corpi 14 migranti sulla spiaggia di Zauia in Libia, in base a quanto segnalato dalla portavoce dell'Oim Safa Msehli su Twitter. "Finora, tra ieri ed oggi, sono stati recuperati i corpi di 14 persone, tra cui un bambino e una donna". "Un triste monito per ricordare che molte persone annegano nel Mediterraneo in naufragi invisibili, in assenza di un'efficace e responsabile ricerca e soccorso di Stato", sottolinea Msehli.

More remains wash ashore in Zawya #Libya.



The bodies of 14 people, including a child and a woman have so far been retrieved.



