Lo spettacolo racconta la storia fantastica di una bambina che, incuriosita dalla nascita di un fratellino, chiede ai genitori come nascono i bambini. I genitori, con delicatezza e poesia, raccontano loro la storia d'amore che ha portato alla loro nascita, usando la metafora della cicogna come simbolo di speranza e di vita.

Un Teatro da Favola torna con lo spettacolo che nelle passate stagioni ha incantato migliaia di famiglie. Un grande successo di pubblico per il racconto della favola più bella di tutte, uno spettacolo che celebra la nascita di una nuova vita.

Quanti genitori (ma anche nonni o zii...) si trovano in difficoltà di fronte alla fatidica domanda: “Come nascono i bambini?” Con grazia e fantasia Pietro ripercorre insieme alla figlia Alice la storia d’amore che ha portato alla sua nascita.

Non è colpa della cicogna è uno spettacolo divertente e poetico, adatto a bambini di tutte le età. Attraverso la musica, le parole e le immagini, lo spettacolo affronta con delicatezza un tema importante come la nascita, usando un linguaggio semplice e accessibile ai più piccoli.

Non è colpa della cicogna è una commedia brillante che affronta con delicatezza e umorismo il tema della procreazione. La storia ruota attorno anche alle prese di coscienza e le difficoltà e le gioie del diventare genitori.

Lo spettacolo è diretto da Pietro Clementi, attore e regista con una lunga esperienza nel teatro per ragazzi. Clementi ha curato la regia con attenzione e sensibilità, creando uno spettacolo coinvolgente e divertente per tutta la famiglia.

Una commedia divertente e commovente che affronta con delicatezza un tema importante. Uno spettacolo che fa riflettere e sorridere al tempo stesso, un'opera teatrale da non perdere per chi è in cerca di una giornata di divertimento e di riflessione.

16 marzo 2024 ore 15,00 e ore 17,30

UN TEATRO DA FAVOLA

presenta

Non è colpa della cicogna

regia Pietro Clementi

BIGLIETTI

Adulti € 16,00; Bambini fino a 14 anni € 12,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3486051

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]



*_©Angelo Antonio Messina